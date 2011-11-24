20 مركبة حديثة لغزة وشاحنات لمواد البناء

فلسطين اليوم-غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن فتح معبر كرم أبو سالم لتوريد 220 إلى 230 شاحنة محملة بالمساعدات ومستلزمات للقطاع التجاري والزراعي والمواصلات من ضمنهم 20 مركبة حديثة.

وأكد رائد فتوح رئيس لجنة البضائع على المعابر أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي.

وأمس الأربعاء فتح معبر كرم أبو سالم من الساعة 7 صباحاً و حتى الساعة 4 مساءً و تم إدخال 273 شاحنة مقسمين على النحو التالي: 16 شاحنة مساعدات ، 178 شاحنة للقطاع التجاري من ضمنهم 39 شاحنة قمح و 10 شاحنات للقطاع الزراعي ، و14 شاحنة أسمنت و 55 شاحنة حصمة و ذلك لصالح مشاريع وكالة الغوث ، كما تم ضخ 112390 كيلو غاز طهي.