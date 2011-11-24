قاضٍ من ثوار التحرير يطلق مبادرة لتشكيل مجلس انتقالى بالميدان

فلسطين اليوم-وكالات

أطلق أحمد الجرف القاضى بمحكمة أسيوط، فجر اليوم الخميس، مبادرة بميدان التحرير لتكوين مجلس انتقالى يتكون من 7 أشخاص من مؤسسات الدولة.

وأوضحت المبادرة، التى لم يظهر عليها أى ردود فعل حتى الآن، أن المجلس الانتقالى سيتكون أعضاؤه من ممثلين لمؤسسات لا غنى عنها فى حماية الدولة المصرية، وهى مؤسسة الأزهر، والكنيسة، وممثل عن مجلس الدولة، وممثل عن الدستورية العليا، وممثل عن الجيش، شريطة ألا يكون عضواً فى المجلس العسكرى الحالى، وممثل عن ميدان التحرير، شريط ألا يكون عضواً فى أى تيار سياسى مهمته نقل مطالب الثوار، وشخصية عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.