الصحة المصرية: ارتفاع عدد شهداء أحداث التحرير إلى 35 شهيدا

فلسطين اليوم: القاهرة

أعلن محمد الشربينى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن عدد حالات الوفاة التى تم تسجيلها منذ اندلاع الاشتباكات بميدان التحرير وعدد من المحافظات منذ يوم السبت الماضى، بلغ 35 حالة وفاة، منهم 31 حالة وفاة فى ميدان التحرير، وحالتا وفاة بالإسكندرية، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة فى محافظة مطروح، وأخرى بالإسماعيلية.

كما بلغ عدد الإصابات التى تم نقلها للمستشفيات 290 إصابة، منهم 86 حالة بمستشفيات محافظة القاهرة، 43 حالة فى مستشفيات المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 577 حالة تم علاجها داخل الميدان أو فى العيادات المتنقلة المتواجدة بميدان سيمون بوليفار المجاور لمسجد عمر مكرم.