الرئيس الإيراني: العقوبات لن تجعلنا نتخلى عن التطلعات النووية

فلسطين اليوم- وكالات

قال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الأربعاء أن إيران لن تتراجع عن طموحها النووي رغم العقوبات الجديدة التي أعلنت عنها الدول الغربية هذا الأسبوع.

وقال الرئيس احمدي نجاد امام حشد في بلدة باكدشت شرقي طهران "أن الأمة الإيرانية لن تتراجع ولا حتى قيد أنملة، ولن تسمح بأقل تحرك ينال من حقوقها".

وفي إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا التي أعلنت الاثنين عن عقوبات جديدة ضد القطاع المالي الايراني، قال احمدي نجاد "انصحهم أن يكفوا عن هذا الصخب وان يكفوا عن الاعتقاد بان التكشير عن أنيابهم ومخالبهم سيوقف الأمة الإيرانية".

وكرر الرئيس احمدي نجاد أن إيران لا تسعى لأسلحة نووية قائلا "نحن لا نحتاج لقنبلة ذرية"."يطلبون منا ان نثبت انه ليس لدينا قنبلة ذرية كيف نثبت شيئا غير موجود؟ وكان أحدا يطلب من آخر أن يثبت له انه سليم إنما العلة هي التي يمكن إثباتها".