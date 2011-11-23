وزير صهيوني: يحذر من عملية اغتيال ينفذها المستوطنين على غرار رابين

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

قال ما يسمي بوزير الأمن الداخلي الصهيوني ياسحاك اهرونوفتش, بأنه يخشي وقوع عملية اغتيال لأحد الشخصيات البارزة في "إسرائيل" من قبل المستوطنين الذين يطلقون على أنفسهم مستوطني "تدفيع الثمن".

ونقلاً عن موقع المستوطنين 7, فإن مجموعة مستوطني "تدفيع الثمن" ظهرت على الساحة الصهيونية للانتقام من قادة الاحتلال الصهيوني الذين يطالبونهم بإخلاء البؤر الاستيطانية من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف اهرونوفتش خلال نقاش في الكنيست الصهيوني "أنا قلق من وقوع عملية اغتيال أخرى على غرار عملية اغتيال الرئيس الأسبق يتسحاك رابين , داعياً, قوات الأمن وجهاز الشاباك الصهيونيين, أن يكونا يقظين فهناك تهديدات من قبل أولئك المستوطنين ومن يشعر نفسه مهدد عليه إبلاغ الشرطة فورا.