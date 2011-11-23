الخوف على الأتوبيسات يخفض تشغيل (النقل العام) إلى 20%

فلسطين اليوم- القاهرة

قال رئيس النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، على فتوح، إن جراجات أتوبيسات هيئة النقل العام «تعمل بقوة 20%، خاصة فى المناطق القريبة من المظاهرات، مثل التحرير ومنطقة وسط البلد، بسبب تصاعد الأحداث السياسية فى البلاد».

وأضاف: «احنا خايفين على الأتوبيسات لأنها عهدتنا، ومسئولين عنها، أمام إدارة الهيئة، والناس بتحسبنا مضربين عن العمل».

وبشأن مفاوضاتهم مع رئيسة الهيئة، منى مصطفى، قال فتوح، «لم يتم تنفيذ أى وعد من الوعود معنا، فالجدول الزمنى الذى تم تحديده لحل مشاكلنا لم يتم تنفيذه بعد».

وأوضح فتوح، أن رئيسة الهيئة رفضت التفاوض مع اللجنة التى أمر وزير القوى العاملة، أحمد حسن البرعى، بتشكيلها لبحث أزمة عمال الهيئة.

الجدير بالذكر، أن مطالب العمال تتمثل فى تحديد كون هيئة النقل العام، هيئة اقتصادية، أم هيئة خدمية وذلك لتحديد الحوافز التى سيحصلون عليها، ففى حالة الهيئة الخدمية سيحصلون على حافز الإثابة 200%، أما الهيئة الاقتصادية سيحصلون على نسبة من الأرباح تصل لـ7%.

وأشار فتوح إلى أن «العمال كانوا قد قرروا التراجع عن قرارهم بتعليق الإضراب لأول يناير المقبل، والبدء فى الإضراب خلال الأيام المقبلة، لولا الأحداث التى تمر بها البلاد».

الجدير بالذكر، أن عمال هيئة النقل أضربوا عن العمل فى 17 أكتوبر الماضى، وذلك للمطالبة بصرف حافز الإثابة 200%، واستمر أكثر من أسبوعين، وانتهى الأمر لتعليق الإضراب لأول يناير المقبل.