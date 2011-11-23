إجراءات "إسرائيلية" مشددة في بلدة يعبد بجنين

فلسطين اليوم _ جنين

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إجراءات عسكرية مشددة على بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال أحكمت من تواجدها العسكري في البلدة، ونصبت حواجز عسكرية منذ ساعات مساء أمس وفجر اليوم، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها واستجوابهم، ونشروا فرق مشاة بين حقول الزيتون.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت بلدتي عرابة وقباطية وفي محيط قرية بئر الباشا جنوب جنين وبلدة اليامون غرب المدينة، وسيرت آلياتها في أزقة وشوارع تلك التجمعات.