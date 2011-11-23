نتنياهو رفض طلب كلينتون تحويل الأموال للسلطة الوطنية

فلسطين اليوم-رام الله

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاستجابة لطلب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، لتحويل أموال عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ بحجة أن الأغلبية في المجلس الوزاري المصغر تعارض تحويل الأموال.

وكشفت صحيفة 'هآرتس' أن كلينتون اتصلت مساء يوم الإثنين الماضي لنتنياهو وطلبت منه تحويل الأموال إلى السلطة، لكن نتنياهو رفض مدعيا أنه سينتظر نتائج اللقاء بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل.

وأضافت 'هآرتس' أن مكتب نتنياهو أخفى طلب كلينتون تحويل الأموال، ونشرت أنه تم بحث الملف الإيراني فقط. نائب وزير الخارجية الأميركي بيل بيرنس الذي التقى نتنياهو طالبه أيضا تحويل الأموال لكن نتنياهو رفض.

يذكر أن حكومة إسرائيل تحتجز 100 مليون دولار عائدات الضرائب للسلطة الوطنية. وكان وزير الخارجية الإسرائيلية ابيجدور ليبرمان، هدد بتفكيك الائتلاف الحكومي في حال تم تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وكان سكرتير عام الأمم المتحدة قد طالب الليلة نتنياهو بتحويل فوري أموال السلطة. وأكد ناطق باسم الأمم المتحدة آن مون ضرورة تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية. وأضاف أن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية 'يمس بالعودة إلى مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وغير قانوني'.

وطالب مون نتنياهوبالامتناع عن التصعيد في المنطقة وايجاد المناخ المناسب لتحريك عملية السلام.