الرابطة الإسلامية تنظم حملة التبرع بالدم لصالح الجرحى والمرضى بالمستشفيات برفح

فلسطين اليوم: غزة

نظمت الرابطة الإسلامية في حملة التبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين بالمستشفيات في إقليم رفح, والتي دعت إليها الرابطة الإسلامية، بمشاركة العديد من أبناء وكوادر الرابطة الإسلامية, وجاءت هذه الحملة التي شهدت إقبالا واسعاً استجابة لنداء عاجل وجهته بنوك الدم في مستشفيات القطاع.

وذكرت الرابطة أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً للخطة الموضوعة مع تزايد في عدد المصابين والمرضي أصحاب الإمراض الخطيرة، وأن الكمية المتبرع بها ستقدم للجرحى والمصابين والمرضي من أبناء شعبنا الفلسطيني والحالات المرضية للتخفيف من معاناتهم والحصول على الدم وتسهيل التواصل مع الجهات المختصة.

وامتاز المتبرعون بالمعنويات العالية والروح المساهمة من أبناء الرابطة الإسلامية تجاه أبناء شعبهم, كما وقدم الرابطة خلال إشرافه الكامل على هذه الحملة الشكر والامتنان للمشاركين والمساهمين في إنجاح هذا العمل الوطني والإنساني والخيري ولكل من قدم قطرة من دمه لإخوانه المصابين, وخاصة أبناء وكوادر الرابطة الإسلامية.

وهذا وتقدمت جمعية بنك الدم بالشكر الجزيل للرابطة الإسلامية اتجاه ما تقدمه من خدمات علمية وإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني.