بالصور..هنية يعد خنساء فلسطين ام رضوان بملاحقة العملاء خلال زيارته لها

خلال زيارة له..هنية يعد خنساء فلسطين "الشيخ خليل" بملاحقة العملاء ويقرر بناء منزل جديد لعائلة الاستشهادي حامد الرنتيسي

فلسطين اليوم _رفح

تعهد رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية بقطع أيدي العملاء المتعاونين مع الاحتلال والعمل جاهداً مع الحكومة على محاربتهم والقضاء على ظاهرة اختراقهم للشعب الفلسطيني .

وقال هنيه خلال زيارة منزل عائلة الشهداء الخمسة الشيخ خليل ولقائه بالحاجة أم رضوان خنساء فلسطين والدة الشهداء " نعاهد الشهداء أن لانفرط بهذه الدماء وان نصونها ونقوم عليها خير قيام , مؤكداً أن هذه الدماء لن تذهب هدرا فهي ثقيلة في ميزان الله وثقيلة في ميزان الأوفياء الذين يواصلون الطريق.

وأوضح هنيه أن هذه الزيارة تقديراً لدماء الشهداء والتأكيد على المضي في هذا الطريق حتى نستعيد الحقوق والأرض ونقيم العدل في الأرض التي لا تقبل الجور .

وأشار إلى أننا نجلس بجوار "أم" أصبحت حجة على الناس , امرأة قدمت خمسة من أبنائها شهداء في سيبل الله ونرى فيها كل الشموخ والتضحية ,ونقول إن وصفها بالخنساء قليل عليها لأنها أكثر من ذلك.

وبدوره وخلال زيارته لمنزل الاستشهادي حامد الرنتسيي احد منفذي عملية الوهم المتبدد التي أسرت الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قرر هنية التعجيل في إعادة بناء منزل عائلة الاستشهادي وبناء منزل كامل على ثلاثة طوابق وسوف يجري التنفيذ مباشرة لكي يحتضن كافة أبناء العائلة.

وبين هنيه أن هذا القرار يأتي لإكرام أهل الشهداء الذين أكرمنا دم أبنائهم بجهادهم ليكون بيت عزة وفخر.

وأكد أن دماء حامد وغيره من منفذي عمليه الوهم أثمرت نصراً من خلال الإفراج عن الأسرى الأبطال وكانت دمائهم غالية.

وكان هنيه قد زار عدة مناطق في مدينة رفح صباح اليوم افتتح خلالها مدرسة الشهيد أحمد ياسين في منطقة تل السلطان برفح.