مقتل ضابط مصري وإصابة آخر بمواجهات مع تنظيم التكفير والهجرة بالعريش

فلسطين اليوم-رام الله

قال اللواء صالح المصرى، مدير أمن شمال سيناء اليوم، إن ضابطا استشهد وأصيب آخر، صباح اليوم، خلال حملة لإلقاء القبض على عدد من قيادات تنظيم التكفير والهجرة بالعريش.

وأوضح أن رائد شرطة من قوات الأمن المركزى 'عمرو الغضبان' استشهد وأصيب "أشرف الدمرداش" عقيد بقوات الأمن المركزى بطلق نارى فى الكتف.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن قوات الأمن والجيش تحركت للقبض على أحد أهم قادة التنظيم، وهو من أصول فلسطينية، إلا أن سيدة تقيم فى البيت لمحت قوات الأمن، وقبيل وصول القوات، قفز من فوق البيت من الطابق الثانى وفر هارباً، فيما أطلقت عناصر مقربة منه النار على قوات الشرطة والجيش.

وألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من المطلوبين والمقربين من تنظيم التكفير والهجرة بسيناء، كما تم ضبط متفجرات وقنابل وأسلحة ودوائر كهربائية للتفجيرات كانت تستخدم لتفجير خطوط الغاز الطبيعى بسيناء.

هذا وحاصرت قوات الجيش والشرطة مدينة العريش من الخارج لضبط المتهم الهارب الذى تتحفظ أجهزة الأمن على اسمه حتى يتسنى القبض عليه.