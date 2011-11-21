ما طرق تشخيص خفقان القلب؟

فلسطين اليوم-وكالات

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب بالمعهد القومى المصري للقلب، قائلا، هناك العديد من الاختبارات التى يمكن من خلالها الوقوف تحديدا على الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من الشعور بخفقان فى القلب، وتشمل عمل فحص دم، صورة الصدر البسيطة بأشعة X، عمل تخطيط القلب الكهربائى وتسجيله لعرض بنية القلب ووظيفته، وهو أمر موصى به عموماً.

ويوضع لبعض المرضى ECG monitors لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام فى المنزل، وذلك بغية تسجيل تخطيط القلب الكهربائى بشكل مستمر وأثناء النوبات.

ويشير الدكتور جمال إلى أن علاج خفقان القلب يختلف باختلاف المسبب للإصابة، كما يمكن للطبيب أيضاً أن يوضِح وبشكل محدد المثيرات الممكنة للخفقان، والتى تتضمن الإجهاد، الإصابة بالحمى والجفاف، اضطرابات الغدة الدرقية، القلق أو الهلَع، ممارسة التمارين الشاقة، تناول الكافيين، النيكوتين، والتى تحتوى عليه السجائر بنسب عالية، الكحوليات، وكذلك بعض الأدوية مثل أدوية الرشح التى تحتوى على مادة البسودوإيفيدرين وبعض أدوية الربو.