تفاقم الأزمة بين “إسرائيل”والسويد

فلسطين اليوم – وكالات

انتقد مسؤولون إسرائيليون موقف الحكومة السويدية بتمويل منظمات مناهضة لإسرائيل وتتهم الأخيرة بالتطهير العرقي والعنصرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم، أنه بالرغم من الجدال الداخلي الإسرائيلي حول اقتراح قانون يقضي بمنع حكومات أجنبية من تمويل منظمات عاملة في إسرائيل، إلا أن الحكومة السويدية قامت بتمويل جمعية "التضامن الفلسطينية السويدية" المناهضة لإسرائيل بمبلغ وقدره 390 ألف شيكل.

وتشير الصحيفة إلى أن المنظمة المذكورة أصدرت في الآونة الأخيرة كتاباً معادياً لإسرائيل يحمل عنوان "استعمار واضطهاد احتلال إسرائيل للفلسطينيين" مكون من 40 صفحة تحتوي على معطيات تمس بصورة إسرائيل في العالم، وتتهمها بإصدار قرارات عنصرية في الكنيست، إضافة لاتخاذ قرارات تعسفية بهدم منازل الفلسطينيين وغيرها.

وفي السياق ذاته احتج العشرات من الجالية اليهودية في السويد أمام مقر الحكومة، كما طالب السفير الإسرائيلي "بيني دغان" خلال زيارة أجرها "لجمعية الصداقة البرلمانية الإسرائيلية السويدية"، بتقليص الأموال المخصصة لدعم نشاطات معادية لإسرائيل.

يذكر أن الأزمة بين إسرائيل والسويد نشبت عندما نشرت صحيفة "هافتن بلادت" السويدية تقريراً يتهم جنوداً إسرائيليين بقتل فلسطينيين عمداً بغرض سرقة أعضائهم وبيعها فيما بعد.