نتنياهو يتدخل لحل الأزمة بين ليبرمان والموساد

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ينوي التدخل في النزاع الخطير الذي اندلع بين وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ورئيس الموساد تامير باردو, علما أن نتنياهو يدرس أفكار حول توزيع الصلاحيات بشكل واضح بين وزارة الخارجية والموساد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة توزيع الصلاحيات مستمدة من توزيع الصلاحيات التي حددت في الماضي بين جهازي الشاباك والموساد في أعقاب النزاع الذي اندلع بينهم حول توزيع العمل الداخلي.

ومن المتوقع ان يلتقي "نتنياهو" بـ"ليبرمان" اليوم خلال جلستهما الأسبوعية لمناقشة طرق حل الأزمة, علما أن مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء هم من سيحدد الصلاحيات بين الموساد والخارجية.

ويشار إلى أن نزاع اندلع الأسبوع الماضي بين جهاز الموساد وليبرمان بعد أن علم الأخير أن المساد أخفى عنه معلومات هامة حول اتصالات وإقامة علاقات دبلوماسية مع دول أخرى.

وبعدها أصدر ليبرمان تعليمات العاملين في وزارته بعدم منح جوازات سفر دبلوماسية لرجال الموساد, عدم نقل برقيات سرية للموساد.

وادعى مسئولون أن سبب غضب ليبرمان نابع من أنه يرى نفسه سيتنافس في المستقبل على منصب رئيس الوزراء ولذلك شعر بأن عليه أن يبرز للجمهور سمعة واضحة في المجال السياسي والأمني.

وفي وزارة الخارجية يدعون أنه في اكثر من مرة يجري الموساد اتصالات سياسية مع دول أجنبية حتى في الأغراض غير الضرورية على حساب التفويض المهني لوزارة الخارجية.