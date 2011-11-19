قيادي فتحاوي: الوفد المفاوض لديه بنك من الأسماء المستقلة

قيادي فتحاوي: الحديث عن رئيس الحكومة من غزة سابق لأوانه واختياره سيعيد الاعتبار للقطاع

فلسطين اليوم-غزة (خاص)

أكد القيادي في حركة فتح أبو جودة النحال, أن الوفد المفاوض للحركة لديه بنك من الأسماء والشخصيات المستقلة لتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية الانتقالية.

وقال النحال لـ"فلسطين اليوم الإخبارية", اليوم السبت, أن الأسماء التي سيتم طرحها في اللقاء المرتقب ستكون أسماء متفق عليها وطنياً مع حركة حماس ولن يكون هناك أي طرح لاي شخصية لا ترغب بها الأطراف الأخرى أو تشعر بعدم استقلاليتها.

وشدد على أن الدكتور سلام فياض صرح بأنه لن يكون عثرة أمام تحقيق المصالحة, مضيفاً, فلسطين أنجبت الكثير من القادة والمسئولين المستقلين القادرين على قيادة الشعب الفلسطيني, مؤكداً, أن حركة فتح ذاهبة للإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.

وفيما يتعلق بتصريح القيادي في حركة حماس أحمد يوسف حول التوافق على أن يكون رئيس الحكومة من قطاع غزة, اعتبر النحال هذا التصريح سابق لأوانه قائلاً :"نتمنى أن يكون رئيس الحكومة من قطاع غزة.

وأكد, على أن اختيار رئيس الحكومة من قطاع غزة سيعيد الاعتبار للقطاع بعد خمس سنوات من الانقسام والتهميش الواضح, مشدداً, على أن القطاع هو جزء هام من الوطن كما الضفة الغربية.

وقال : اختيار رئيس الحكومة من قطاع غزة سيكون له تأثير كبير على القضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار للقطاع.