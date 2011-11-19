مصر تنفي استئناف ضخ الغاز لإسرائيل

فلسطين اليوم _ وكالات

أنكر المهندس عبدالله غراب وزير البترول معرفته باستئناف ضخ الغاز إلى إسرائيل او الأردن بعد عملية الانفجار السابع التي حدثت الأسبوع الثاني من الشهر الحالي, عقب هجوم مسلح علي الخط الرئيسي لتوصيل الغاز الي شركة شرق المتوسط والتي تنقله بدورها الي اسرائيل والاردن.

وقال الوزير: "عملية ضخ الغاز للدول المستوردة تحددها وتنفذها الشركة المالكة لحصة الغاز وليس وزارة البترول, فالوزارة تبيع للشركة فقط ".

وعلي الجانب الآخر، قال مصدر مسئول بشركة الغازات الطبيعية "ايجاس": وقف ضخ الغاز إلي إسرائيل والأردن هذه المرة لم يستغرق سوي أياما قليلة وبعدها تم استئناف ضخ الغاز لشركة شرق المتوسط وقامت بدورها بضخ الغاز سريعا لتقلل حجم الخسائر المادية التي نتجت عن قطعه .

وأضاف: "قامت شركة جاسكو بغلق المحابس الموصلة لأنبوب الخط الرئيس الذي شمله التفجير من الخارج", مشيرا الى أن الانفجار أسفر عن إتلاف وصلة الأنبوب وليس الأنبوب بالكامل كما حدث في الانفجارات السابقة .

وبرر المصدر إغلاق المحابس بهدف وقف اشتعال المكان المحاط بالانبوب, قائلا: بمجرد الاصلاح السريع تم الضخ دون شو اعلامي خوفا من تكرار الهجوم المسلح علي محطات تصدير الغاز الامر الذي يضر بمصالح البلاد ماديا خلال الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد .

وكشف المصدر عن إعداد خطة تأمين غرفة التحكم لتصدير الغاز و30 محطة تابعة لوزارة البترول في مناطق بالوظة والعريش, وشملت الخطة الاعتماد علي بدو سيناء لتأمين المحطات وخط الغاز من خلال تعاقدها معهم لحراسة مواسير نقل الغاز في 19 محطة ببالوظة و11 محطة بالعريش, على أن يزودوا بدوريات راكبة مع تعلية السور الخاجي لمبني المحطات وتغطيته بسلك شائك وكشافات اضاءة قوية ونشر كاميرات تصوير لتأمين المحطات من التعدي عليها.