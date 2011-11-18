مسئول عراقي يطالب بمنحه تأشيرة للمشاركة في معرض زراعي في "إسرائيل"

فلسطين اليوم – وكالات

طالب مسئول رفيع المستوى في وزارة التعليم والتكنولوجيا العراقية ، منحه تأشيراً خاصة للمشاركة في المعرض الزراعي السنوي، الذي سيقام في إسرائيل مطلع شهر مايو القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن مسئولا عراقي - لم تكشف الصحيفة عن اسمه -، قدم طلباً لوزارتي الخارجية والزراعة الإسرائيلية، لمنحه تأشيراً خاصة للمشاركة في المعرض الزراعي السنوي، الذي سيقام في مركز "هيرويم" في مدينة تل أبيب، خلال شهر مايو القادم.

وأوضح المسئول العراقي في طلبه أن بلاده مهتمة بالتطور التكنولوجي في المجال الزراعي في إسرائيل، وكيفية حلها للمشكلات المائية، منوهاً إلى أن العراق تعاني منذ سنوات مشاكل في المجالي المائي والزراعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الزراعة الإيرانية ستقاطع هذا المعرض، بعد سن قانون العقوبات الجديدة في إيران، والذي يقضي بسجن أي شخصية إيرانية تزور إسرائيل لمدة خمس سنوات.

ويأمل القائمون على المعرض أن يشارك الوفد التركي في هذه الفعالية، بعد تدهور العلاقات بين البلدين مؤخراً، على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على قافلة السفن التركية، وعدم تقديم اعتذار وتعويضات لعائلات القتلى التركية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة الإسرائيلية افتتحت مساء أمس الأربعاء، المعرض السنوي للمياه لعام 2011م، وشارك فيه عدد ممثلين من مختلف دول العالم.