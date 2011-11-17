الصليب الأحمر يعلن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس الشهر المقبل

فلسطين اليوم _ جنين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الخميس، عن برنامج زيارات أهالي الأسرى لشهـر كانون الأول/ديسمبر المقبل، في محافظتي جنين وطوباس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن زيارة معتقل الرملة ستكون في 8 و22 /12، وهدريم وهشارون في 6 و20/ 12 والدامون في 7 و21/ 12، وجلبوع وشطا، (أمني، ومدني) في 6 و20/12، وبئر السبع في 14 و28 /12، ونفحة ورامون في 12 و26/12، وعسقلان في 4 و18/ 12، ومجدو المجموعة الأولى 5 و19/12، ومجدو المجموعة الثانية 12 و26/ 12، والنقب في 7 و21/ 12، وعوفر في 7 و21/ 12.

وبينّت مديرة الصليب الأحمر في جنين ديما محاجنة، أن التسجيل للزيارات يبدأ قبل موعد الزيارة بعشرة أيام، وينتهي قبل الزيارة بيومين أو حتى استكمال الأعداد المسموح للزيارات.