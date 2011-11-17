السد القطري مع الترجي التونسي والفائز يواجه برشلونة

طوكيو/ جرت الخميس في مدينة ناغويا اليابانية فعاليات قرعة مونديال الأندية والذي سيقام خلال الفترة من الثامن وحتى 18 كانون الثاني/ديسمبر القادم في اليابان بمشاركة أبطال القارات الست وبطل الدوري الياباني.

وأوقعت القرعة فريقي الترجي التونسي والسد القطري في مواجهة عربية خالصة في 11 ديسمبر على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة نادي برشلونة الأسباني في الدور قبل النهائي.

ويلتقي بطل الدوري الياباني مع أوكلاند سيتي في الثامن من الشهر ذاته، على أن يلتقي الفائز منهما مع مونتيري المكسيكي في 11 منه، وفي اليوم ذاته يلتقي السد مع الترجي.

ويواجه الخاسر من مباراة الخاسر من مباراة الترجي والسد مع الخاسر من مباراة أوكلاند وأي من بطل الدوري الياباني وأوكلاند، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في 14 على أن يلتقي في اليوم ذاته الفائز من المواجهة التي تجمع أوكلاند بالفريق الأخر مع سانتوس البرازيلي في المربع الذهبي في اليوم نفسه.

ويصطدم الفائز من مباراة السد والترجي مع برشلونة الأسباني في 15 ديسمبر في مباراة الدور قبل النهائي على أن يلتقي الخاسر من هذه المباراة مع الخاسر من المباراة التي طرفها سانتوس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على أن يلتقي الفائزين في المربع الذهبي، في المباراة النهائية في 18 ديسمبر.



