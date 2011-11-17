براك: لو كنت إيرانيا لسعيت الى امتلاك السلاح النووي

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

فاجأ وزير الأمن الاسرائيلي، ايهود براك، كعادته عندما صرح في مقابلة مع شبكة تلفزيونية امريكية أجريت معه مساء اليوم، صرح انه لو كان ايرانيا لسعى الى امتلاك السلاح النووي.

واضاف براك في مقابلة مع شبكة pbs ، ان الايرانيين اصحاب حضارة عمرها اربعة الاف سنة وينظرون حولهم فيرون، ان الهنود والصينيين والباكستانيين، ناهيك عن روسيا والدول الغربيةيمتلكون الذرة ويرون ان صدام حسين وبشار الأسد والقذافي قد حاولوا امتلاك هذا السلاح وان اسرايل تمتلك، لاول وهلة، مثل هذا السلاح النووي، فمن الطبيعي والحال كذلك ان يحاولوا امتلاكه.

واتهم براك ايران بخداع العالم كذلك اتهم البرادعي بالتواطؤ معها واخفاء الحقائق، مشيرا الى انه لا يمكن تفسير سلسلة التفجيرات التي اجرتها ايران سوى بمحاولة امتلاك السلاح النووي.

وكان براك قد اثار زوبعة قبل بضع سنوات عندما صرح انه لو كان فلسطينيا لصار فدائيا.