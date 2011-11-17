تشريعي غزة يقر مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية

فلسطين اليوم-غزة

اقر المجلس التشريعي في جلسته التي انعقدت في مدينة غزة أمس بالمناقشة العامة مشروع القانون المدني الفلسطيني كما اقر بالقراء الأولى مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية وزراعتها.

وأكد النائب د.خميس النجار مسؤول الملف الصحي في لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، أن مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية وزراعتها تضمن 25 مادة تناولت الموضوعات المتعلقة بنقل الأعضاء بين الأشخاص الأحياء، وكذلك الأحكام الخاصة بنقل الأعضاء من الأموات، مبينا أن المشروع تضمن إنشاء بنك للعيون يختص بنقل القرنيات وزراعتها.

وشدد النجار على أهمية البدء بإنشاء بنك للعيون حيث يتوفر في قطاع غزة المختصون والأدوات والآليات اللازمة للبدء في إجراء العمليات الخاصة بنقل القرنيات وزراعتها لإنقاذ الجرحى المصابين والمرضى من أبناء الضفة والقطاع.