اللجنة الرياضية بالجهاد في خانيونس تختتم بطولة كروية للشهيد ياسر عصفور

اللجنة الرياضية بالجهاد في خانيونس تختتم بطولة لكرة القدم

فلسطين اليوم- خانيونس

اختتمت اللجنة الرياضة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إقليم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بطولة الشهيد ياسر عصفور لكرة القدم وذلك على ملعب نادي العودة الرياضي.

وقد حضر حفل الاختتام النهائي كلٌ من تيسير سليسل مسئول إقليم شرق خانيونس وعائلة الشهيد ياسر عصفور, والشيخ عبد المعطي عصفور مسئول اللجنة الرياضية في الإقليم وجموع غفيرة من المهتمين في مجال الرياضية.

وأوضح مسئول اللجنة عبد المعطي عصفور، أن هذه البطولة شارك فيها 16 فريقأً من مختلف مناطق الإقليم, حيث تأهل للدور النهائي فريقا الهلال وشباب أل بركة وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق الهلال في ركلات الترجيح 4 أهداف مقابل 3 .

وتم تسليم الكأس لفريق الهلال والعديد من الهدايا للفرق المشاركة.