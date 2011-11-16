نيمار: لاعبو برشلونة من كوكب آخر.. وميسي سيفوز بالكرة الذهبية

وكالة الأنباء الأسبانية/ أعرب المهاجم البرازيلي الشاب نيمار عن إعجابه الشديد بلاعبي فريق برشلونة الإسباني لدرجة وصفهم بأنهم يبدون من كوكب آخر.

وقال نيمار في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية "لاعبو برشلونة ليسوا من كوكب الأرض فيما يبدو. إنهم يشكلون الفريق الأفضل في العالم بأسره".

وخص نيمار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمديح خاص من بين لاعبي برشلونة، مشيرا إلى أنه سيفوز "بلا شك" بجائزة الكرة الذهبية للعام الثالث على التوالي.

ويحظى نيمار باهتمام فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، إلا أنه أكد في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء مع فريقه المحلي سانتوس المرتبط معه بعقد حتى عام 2014.

وعلق نيمار على اهتمام العملاقين الإسبانيين بقوله "الليجا تعجبني كثيرا.. ولكن هناك بطولات أوروبية أخرى تجتذبني مثل الدوري في إيطاليا أو إنجلترا".

يذكر أن نيمار رفض العام الماضي عرضا للانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي ليحقق مع سانتوس لقب كأس ليبرتادوريس.

الإعلام الأسباني يركز الضوء على تألق ميسي مع المنتخب الأرجنتيني

مدريد/ د ب إ/ أشادت وسائل الإعلام الأسبانية اليوم الأربعاء بأداء النجم ليونيل ميسي ضمن صفوف المنتخب الأرجنتيني في المباراة أمام نظيره الكولومبي مساء أمس الثلاثاء.

وقدم ميسي أداء جيدا كما سجل هدفا للمنتخب الأرجنتيني في المباراة التي فاز فيها على مضيفه الكولومبي 2/1 أمس في الجولة الرابعة من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكتبت صحيفة "سبورت" في صفحتها الأولى أن ميسي أنقذ الأرجنتين بهدف وصنع الآخر لسيرجيو أجويرو.

وذكرت صحيفة "برشلونة" أن ميسي لا يعرف حلول الوسط "إما نجاح أو إخفاق" وأنه عاد هذه المرة فائزا.

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ميسي "نجم برشلونة قدم أداء رائعا في الشوط الثاني وقدم مباراة جيدة كما أنه سجل هدف التعادل (قبل أن يسجل أجويرو هدف الفوز) ، وسيعود إلى كامب نو مجهدا شيئا ما لكنه سعيد ولا يعاني من ضغوط.

أما صحيفة ماركا فقد أكدت أن أداء ميسي في المباراة كان بمثابة رد حاسم على من يدعون أن ميسي لا يقدم ما لديه ضمن صفوف منتخب بلاده.







