كشف عميل حاول تسليم مقاوم من غزة يوم عرفة

كشف عميل حاول تسليم مقاوم من غزة في يوم عرفة

فلسطين اليوم-غزة

ألقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة القبض على أحد العملاء أثناء خداعه لأحد أفرادها ومحاولة تسليمه للجيش الصهيوني بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وعلم موقع"المجد الأمني" أن العميل الذي كانت تدور حوله شبهات أمنية اصطحب في"يوم عرفة" -أي قبل عدة أسابيع- شاب ينتمي للمقاومة الفلسطينية إلى منطقة "محررة إيلي سيناي" شمال قطاع غزة بهدف تسليمه للجيش الصهيوني.

وبطريقة ما استطاع العميل الذي كانت تدور حوله شبهات أمنية وأخلاقية خداع أحد شباب المقاومة للذهاب معه للمنطقة الحدودية -في وقت المغرب- وإلهاءه ببعض الأشياء لحين وصول قوات الاحتلال للقبض عليه, الأمر الذي لفت انتباه وحدات المقاومة المنتشرة في المكان.

وبعملية أمنية معقدة استطاعت المقاومة إلقاء القبض على العميل قبل أن يسلم المقاوم للوحدات الخاصة في الجيش الصهيوني.

واعترف العميل أنه كان يريد الهاء المقاوم لحين غياب الشمس ونزول الليل, بما يمكن الوحدات الخاصة من الوصول إليه واعتقاله.

وسلمت المقاومة العميل للجهات الأمنية المختصة,ليتم التعامل معه وفق الاجراءات الأمنية والقانونية.