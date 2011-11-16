منع الأسير المحرر سامي يونس من دخول الضفة مدة 11 عاما

فلسطين اليوم _ رام الله

سلّمت شرطة الاحتلال يوم أمس، الثلاثاء، الأسير المحرر سامي يونس ( 82 عاما) من قرية عرعرة في المثلث -من محرري صفقة الوفاء للأحرار- أمرا يقضي بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية لمدة 11 عاما، كما تضمن منعه من المشاركة في أي نشاط سياسي.

هذا وعلم أن الشرطة وصلت إلى منزل سامي يونس، وأبلغته بأن يمثل في شرطة وادي عارة، وبعد أن وصل هناك قاموا بتسليمه أمرا تضمن جملة محظورات، بينها منعه من دخول الضفة مدة 11 عاما، وعدم المشاركة في أي نشاط سياسي.

وتم إبلاغ الأسير المحرر بأنه في حال عدم التزامه ستتم إعادته إلى السجن.

يشار إلى أن المحرر سامي يونس اعتقل الخميس الفائت على أحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية أثناء عودته من احتفال تكريمي للأسرى المحررين في قرية دير مشعل، حيث تم نقله الى مركز شرطة رأس العين للتحقيق معه ليتم إطلاق سراحه في نفس اليوم.