إدخال الدفعة الثانية من مواد البناء لعشرة مصانع دمرت في الحرب

فلسطين اليوم _ غزة

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء فتح معبر كرم ابو سالم التجاري لادخال حوالي 320 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية بالاضافة الى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي.

وقال رائد فتوح مسؤول لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة إن هذه الشاحنات ستكون محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي، ومن ضمنهم 10 شاحنات أسمنت و 20شاحنة حصمة من الدفعة الثانية من مواد البناء لعشرة مصانع تم تدميرهم في الحرب الأخيرة على القطاع.