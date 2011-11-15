بلدية الاحتلال تصادر قطعة أرض للمقدسيين بسلوان

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اقتحم موظفو بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة قطعة ارض ببلدة سلوان بحجة أن هناك مشروع لإقامة حديقة وموقف سيارات تابع لها.

وقال مركز إعلام واد حلوة أن قطعة الأرض تعود ملكيتها لأهالي البلدة، و تقع بين إحياء العباسية ووادي الربابة في سلوان وحي الثوري وملاصقة لمدرسة البنات.

ويتخوف المواطنين من تحويل قطعة الأرض إلى حديقة وطنية تتبع لسيطرة سلطة الطبيعة الإسرائيلية وبالتالي ستكون ستتبع الأراضي التي تحاول سلطة الآثار السيطرة عليها في حي وادي الربابة وبالتالي تحاصر أحياء البستان ووادي حلوه.

وتعود ملكية الأرض لمواطنين فلسطينيين ودير الأرثوذكسي، و في السابق حاول المواطنين توسيع المدرسة الملاصقة لقطعة الأرض بموافقة مالكيها، إلا أن بلدية القدس ر فضت بحجة أنها أراضي تابعه لها.