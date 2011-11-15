أول مؤتمر يناقش وضع الإعلاميات بغزة والضفة في السابع من الشهر القادم

فلسطين اليوم-غزة

يستعد نادي الإعلاميات الفلسطينيات في مخيم رفح جنوب قطاع غزة للإعداد لمؤتمر سيكون الأول من نوعه الذي يناقش وضع الإعلاميات في قطاع غزه والضفة الغربية.

وقالت مسئولة النادي منى خضر:" إن المؤتمر سوف يتطرق إلى كافة التحديات المهنية والاجتماعية والاقتصادية والذاتية ، بالإضافة إلى تأثير الإعلاميات في المشهد الإعلامي المحلي وتأثير الإعلاميات في صنع القرار الفلسطيني ".

وأضافت:"سوف يتم عرض شهادات شفوية لإعلاميات حول اختيارهم لقسم الإعلام ، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها في مجال الصحافة والعمل الصحفي ونصائحها لطلاب وطالبات وخريجي الإعلام ".

هذا وسيعقد المؤتمر في السابع من الشهر القادم عبر الفيديو كونفرس بين قطاع غزة والضفة الغربية بمشاركة حشد صحفي وإعلامي .