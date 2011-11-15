إرشادات مهمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي المتوقع غداً الأربعاء

فلسطين اليوم _ غزة

أعلنت وزارة الداخلية بغزة بعض الإرشادات للموطنين لتجنب المنخفض الجوي المتوقع وصوله غداً الأربعاء ومن هذه الإرشادات :

-تخفيف الحركة بقدر الإمكان بين البيوت المنشأة من الزينقو أو الكرميد، وتثبيت تلك الألواح بإحكام.

- عدم ترك خزانات المياه العالية فارغة، والقيام بقفل شبابيك المنازل بإحكام وعدم النوم بجانبها، وقم بفصل التيار الكهربائي من الأمان الرئيسي وقت حدوث العواصف أو اشتداد حركة الرياح.

- عند حدوث انغمار لمنزلك قم بنقل أسرتك إلى مكان مناسب وخالي من أي عوامل مساعدة للحوادث.

- عدم ترك الأطفال يلعبون خارج البيوت، أو التجوال بجوار الأشجار العالية وأعمدة الكهرباء.

- بالنسبة للسائقين/ تخفيف السرعة أثناء القيادة وخاصة في المرتفعات والطرق الضيقة والمنعطفات، مع إبقاء مصابيح الإنارة مشتعلة في النهار كما في الليل وخاصة شاحنات نقل المواد الخطرة.

- إذا كنت تقود السيارة إحذر السير في مكان لا تعرف عمق الماء فيه ؛ إذا تعطلت سيارتك وسط الماء أتركها فوراً وأتجه إلى مكان عال لأن الماء المندفع قد يجرف السيارة .

- كن أكثر حذرا في الليل عندما يصعب التعرف على مخاطر السيول .

- تثبيت أي بضاعة يتم نقلها على الشاحنات، وخاصة التي تنقل الوقود والغاز، وألا يتم وقفها داخل المناطق السكنية.

- فحص ميكانيكي للسيارات قبل تحركها وخاصة الفرامل.

- عدم إشعال النيران للتدفئة في مجرى الرياح.

- تجنب وضع المدفأة قريباً من الستائر والمواد القابلة للاشتعال.

- مراقبة المدفأة باستمرار وعدم الذهاب للنوم وهي مشتعلة خوفا من حدوث حريق أو اختناق.