إسرائيل تزعم: سنعيد أموال السلطة قريبا حتى لا ينهار الوقائي الذي يحارب الإرهاب

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

في أعقاب قرار الكابينت تمديد فترة تجميد أموال الجمارك الفلسطينية ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية بان القرار ليس نهائي وأن الكابينت سيناقش الأمر قريبا .

وحسب المصادر وعدد من وزراء الكابينيت ففي نهاية الأمر سيقرر تحويل الأموال لخزينة رام الله فهذه الأموال تذهب للأجهزة الأمنية الفلسطينية خاصة جهاز الوقائي التي تحارب فصائل المقاومة في الضفة الغربية , مؤكدة أن إسرائيل غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينية.

وكان الكابنيت الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ووزرائه الثمانية قرر اليوم الاستمرار في تجميد أموال الجمارك التابعة للسلطة الفلسطينية رداً على توجه السلطة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية.