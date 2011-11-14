هنية: استهداف مقرات الشرطة نقلة خطيرة وتكريس للعقلية الصهيونية

فلسطين اليوم-غزة

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية, أن الاستهداف الصهيوني لمقر شرطة البحرية الفلسطينية واستشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين بالأمس بأنها تشكل نقلة خطيرة.

وأوضح هنية خلال تشيعه لجثمان الشهيد محمد الكيلاني أحد عناصر الشرطة البحرية, ظهر اليوم الاثنين, شمال القطاع, أن عملية الاستهداف تكريس للعقلية الصهيونية المبنية على الغدر والقتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال :"إن دماء الكيلاني وشهداء الحكومة الفلسطينية في غزة تأكيد على أصالة هذا النهج ونقاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية, مؤكداً, أننا لم ندخل الحكومة من أجل السلطة, وأن دماء الكيلاني تؤكد بأن الحكومة وسيلة وليس هدف.

وبين, أن عوائل الشهداء الذين ضحوا بأبنائهم من أجل فلسطين وشعبها يعكسون أصالة هذا النهج المقاوم وهذه كرامة واصطفاء رباني لأبنائهم الأطهار.