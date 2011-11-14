مصرع فلسطينى بطلق نارى من مجهول بشمال سيناء

فلسطين اليوم- وكالات

لقى شخص فلسطينى مصرعه إثر إصابته بطلق نارى، وتم نقله إلى مستشفى رفح المركزى.

وأكدت مصادر طبية، أن المدعو أحمد العمصى وهو فلسطينى الجنسية من قطاع غزة، وصل إلى مستشفى رفح المركزى، مصابا بطلق نارى من مجهول.. وتوفى في أثناء العلاج متأثرا بجراحه.

تم حفظ الجثة فى مشرحة المستشفي.. كما تم إخطار الجهات المعنية التى تولت التحقيق، وجار البحث عما إذا كان القتيل الفلسطينى قد دخل إلى الأراضى المصرية بطريق رسمى عبر ميناء رفح البرى أو تسلل بطريق غير شرعى عبر الأنفاق.