الرابطة الإسلامية تندد باعتقال الاحتلال لأحد قياداتها في جنين

فلسطين اليوم- غزة

نددت الرابطة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، بحملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني بحق كوادرها وعناصرها العاملة في جامعات الضفة المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال الطالب فايز عمر الشايب (23عاماً) مسئول الرابطة الإسلامية في الجامعة الأمريكية بجنين .

وأوضحت الرابطة في بيان صدر عنها، أن تصاعد وتيرة الاعتقالات المسعورة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وأجهزة مخابراته بحق قادة وكوادر الرابطة الإسلامية تهدف لثنيها عن مواصلة طريقها الرسالي الذي خطته لخدمة الطلاب والوقوف بجانبهم، مشددة على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات ملاحقة واختطاف بحق عناصر ها لن يضعف عزيمتها ولن يؤثر على دورها الريادي في خدمة ابنائها الطلاب.

وأوضحت أن هذه الحملة تأتي في إطار الهجمة المنظمة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني عامة وحركة الجهاد الإسلامي والرابطة الإسلامية بشكل خاص.

وحمَّلت الرابطة الإسلامية قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الشايب ، مشددة على رفضها المطلق لكافة الممارسات والانتهاكات الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأبناء الرابطة الإسلامية على وجه الخصوص .

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت الليلة الماضية الطالب فايز عمر الشايب مسئول الرابطة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية بجنين عن بعد مداهمة منزله بجنين والعبث بمحتوياته واقتادته لجهة مجهولة دون الكشف عن مصيره .

يذكر أن فايز الشايب هو أسير محرر من سجون الاحتلال، اعتقل لفترة تجاوزت الخمسة اعوام لدى الاحتلال كما وتعرض للاعتقال عدة مرات لدى أجهزة أمن السلطة.