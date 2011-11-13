القبض على المتورط في تفجير خط الغاز بشمال سيناء

فلسطين اليوم-غزة

قال مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء، صباح اليوم، إنه تم إلقاء القبض على واحد من أخطر العناصر الهاربة المتطرفة، التى كانت تقف خلف أحداث الهجوم على المنشآت الشرطية بالعريش، ومتورط فى قتل ضباط جيش وشرطة وهو يعد زعيم جماعة التكفير والهجرة بشمال سيناء، وينسب لها تفجيرات قسم ثان العريش والمشاركة فى تفجيرات الغاز والاعتداء على مقر الأمن المركزى برفح وتوزيع منشورات ضد الشرطة.

وذكر المصدر أنه تم ضبط "محمد .ع"، زعيم التنظيم، فى وكر بشارع البحر بمدينة العريش حيث داهمت قوة أمنية الوكر فجرًا، كما تم ضبط أسلحة متنوعة ومتفجرات بحوزته.

وكانت معلومات وردت للواء صالح المصرى، مدير أمن شمال سيناء، حول مكان تواجد زعيم الجماعة بمقر سرى فى مدينة العريش بشارع البحر، وتم تشكيل قوة كبيرة من الجيش والشرطة بمشاركة قيادات أمنية كبيرة لإلقاء القبض عليه.

كما تم ضبط 15 من المشتبه فيهم، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية، وأضاف المصدر الأمنى أنه تم ضبط نصف كيلو من البانجو مع أحد الأشخاص، وعدد من الأقراص المخدرة والسلاح الأبيض مع شخص آخر، حيث تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق واتخاذ القرار اللازم بشأنهما فى إطار الحملات اليومية بالعريش.