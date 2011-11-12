الأمن المصري يعتقل أربعة متسللين فلسطينيين للأراضي المصرية

فلسطين اليوم-غزة

اعتقلت قوات الأمن المصري على حدود غزة برفح أربعة متسللين فلسطينيين عبر أحد الأنفاق جنوب بوابة صلاح الدين برفح.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أنه تم إحالة الأربعة إلى التحقيقات وهم: أ ع س 20 عاماً, مقيم بمحافظة خان يونس وخ ي ح أ 21 عاماً, مقيم بخان يونس وم ع س س 23 عاماً مقيم بخان يونس وس ع س 25 عاماً تاجر مقيم برفح الفلسطينية.

ووفقاً للمصادر قد برر المتسللين الفلسطينيين الأربعة محاولة تسللهم إلى مصر بهدف زيارة أقارب لهم وشراء بعض احتياجاتهم وقد أخطرت النيابة وتولت التحقيقات.