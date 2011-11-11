موفاز: "نتنياهو" يقودنا نحو السيناريو الأسود "دولة ثنائية القومية"

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

قال رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست الصهيوني شاؤول موفاز بأن تهديد الدولة ثنائية القومية أصبح يتحول من يوم ليوم إلى الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل ومصير كيان الإحتلال.

وقال موفاز خلال كلمة ألقاها في مؤتمر عقد للجالية اليهودية في ولاية كلورادو الأمريكية، إن موضوع اقامة دولة ثنائية القومية للكيان والفلسطينيين أصبح سيناريو يتحقق امام عيني، ولا يمكن ان نتهم أحدا إلا أنفسنا، فجعل "إسرائيل" دولة ثنائية القومية اكبر خطرا من السلاح الذري الإيراني، فنحن سنفقد الأغلبية اليهودية في دولة من هذا القبيل، ونهاية للحلم الصهيوني، فحكومة نتنياهو تقودنا نحو هذا السيناريو الأسود، فإن لم نضمن الأغلبية اليهودية في إسرائيل خلال السنوات القادمة سنفقد تلك الأغلبية إلى الأبد.