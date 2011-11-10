صحيفة بريطانية:« إسرائيل » ستهاجم إيران متصف شهر ديسمبر

صحيفة بريطانية:"إسرائيل" ستهاجم إيران متصف الشهر المقبل ديسمبر

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنه من المتوقع أن تقوم إسرائيل ببدء عملية عسكرية ضد إيران منتصف الشهر المقبل ديسمبر.

وحسب الصحيفة فقد كشف مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية بأنه قيل للوزراء البريطانيين " نحن نتوقع عملية عسكرية إسرائيلية ستقوم بها إسرائيل ضد إيران".

ومن المتوقع أن يحدث ذلك في عيد الميلاد أو مطلع عام 2012.

وطبقاً للصحيفة، فإن الاعتقاد السائد لدي القيادة البريطانية هو أن إسرائيل ستحاول مهاجمة المواقع الإيرانية بدعم لوجستي من واشنطن، كما أن الرئيس الأمريكي براك أوباما سؤيد إسرائيل وإن لم يفعل ذلك فسيفقد دهم اللوبي اليهودي الأمريكي له خلال الانتخابات للرئاسة الأمريكية.