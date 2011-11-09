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هيئة الأركان الإيرانية : محطة ديمونا أسهل أهداف إيران

  • 10:46 - 09 نوفمبر 2011
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محطة ديمونا أسهل أهداف إيران

فلسطين اليوم- وكالات

أكد مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية في تصريح لقناة العالم الإخبارية اليوم الأربعاء، أن محطة ديمونة النووية الإسرائيلية ستكون من أسهل الأهداف للقدرات العسكرية الإيرانية.

وقال العميد مسعود جزايري مساعد الشؤون الثقافية والإعلامية لهيئة اركان القوات المسلحة الإيرانية: إن الرد الإيراني على أي عدوان محتمل سيتجاوز منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها خطط جاهزة للرد على أي عدوان محتمل.

 

وشدد العميد جزايري ان الرد سيكون حازما وسيجعل الأعداء يندمون على فعلتهم، وأضاف بان أي عدوان محتمل من قبل الكيان الإسرائيلي سيكون بمثابة زواله عن الوجود.

 

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