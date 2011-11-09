السلطات المصرية تنهي استعداداتها المتعلقة بعودة حجاج غزة

فلسطين اليوم - غزة

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء كافة الاستعدادات المتعلقة بعودة حجاج بيت الله الحرام من أبناء قطاع غزة، ابتداء من يوم غد الخميس.

وصرح مدير عام مطار العريش الجوي الكابتن محمود عربي، بأن المطار استعد لاستقبال 2754 حاجا فلسطينيا، اعتبارا من يوم غد ولمدة أسبوع، قادمين من مطار جدة السعودي بعد أداء فريضة الحج وهم يمثلون الأفواج التي سافرت من المطار، عبر 17 رحلة من يوم 14 إلى 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على متن طائرات الخطوط الأردنية المستأجرة لصالح الخطوط الفلسطينية.

وأوضح أنه سيجري نقل الحجاج مباشرة بعد إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بهم إلى معبر رفح البرى عبر حافلات مخصصة لهم، ليعودوا مباشرة إلى قطاع غزة.