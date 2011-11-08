جمعية الرحمة تنفذ مشروع أضاحي استفاد منه 3500 عائلة فلسطينية

فلسطين اليوم: غزة

وزعت جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية بغزة وبتمويل من الرحمة العالمية الكويتية أكثر من 3500 حصة لحوم أضاحي على 3500 أسرة فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة.

وقال الدكتور احمد شرف المدير التنفيذي لجمعية الرحمة للاغاثة والتنمية إن الجمعية قامت ثاني يوم العيد بتنفيذ مشروع الاضاحي السنوي.

وأكد شرف أنه تم توزيع اللحوم على مختلف المحافظات وحسب نسبة الفقر والاحتياج في كل محافظة، مبيناً ان عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع العديد من المؤسسات المحلية الشريكة في المحافظات والمناطق.

ونوه شرف إلى أن الجمعية دأبت في كل عام وخلال الاعوام الماضية على تنفيذ مشروع الأضاحي مساهمة وعلى نفقة محسنين من دولة الكويت من خلال الرحمة العالمية، مؤكداً ان المشروع يهدف الى التخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع.

وأشاد شرف بالدعم الكويتي السخي والمقدم دائماً للشعب الفلسطيني من خلال الرحمة العالمية، مبيناً أن قيمة المشروعات السنوية التنموية والاغاثية التي تنفذها المؤسسة في قطاع غزة تجاوزت 14 مليون دولار.

وشكر شرف الكويت أميراً وحكومة وشعباً على هذا السخاء كما خص بالشكر والعرفان جمعية الاصلاح الاجتماعي والرحمة العالمية- الكويت.