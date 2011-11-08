أحمدي نجاد يؤكد أن إيران لا تحتاج إلى القنبلة النووية

فلسطين اليوم: طهران

أكد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد من جديد الثلاثاء أن إيران "لا تحتاج إلى القنبلة النووية" لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها بينما تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنشر تقرير يدعم شكوك الغربيين في النشاط النووي الإيراني العسكري.

وقال أحمدي نجاد في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي إن "الولايات المتحدة التي تملك خمسة آلاف قنبلة ذرية تتهمنا بإنتاج السلاح الذري لكن يجب أن يعرفوا أننا إذا أردنا قطع اليد التي أطالوها على العالم فلن نحتاج إلى القنبلة النووية".

وتابع "يمكننا أن نحقق أهدافنا باستخدام الفكر والثقافة والمنطق"، متهما الولايات المتحدة بنهب ثروات الشعوب وإهانتها.

وأكد انه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد المواجهة مع الشعب الإيراني فستندم على ردنا".