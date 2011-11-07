منها 50 مليونا للأمن..واشنطن توقف تجميد 200 مليون $ للسلطة

فلسطين اليوم-وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، مساء اليوم نبأ، ان الادارة الامريكية اوقفت تجميد 200 مليون دولار كمساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، اي ان السلطة ستتسلم هذه المساعدات من الولايات المتحدة بعد ان كانت قد اوقفتها.

وقد ابلغ النائب للينا روس ليثمن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الامريكية في مجلس النواب الامريكي ان ادارة الرئيس باراك اوباما وخلال الاسابيع الماضية، قال انه لن يمنع تحويل 50 مليون دولار كمساعدت امنية للسلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة الى 148 مليون دولار كمساعدات اخرى للسلطة.

ويذكر ان الكونغرس الامريكي كان قد اوقف وجمد تحويل المساعدات للسلطة الوطنية عندما قررت منظمة التحرير التوجه للامم المتحدة لتقديم طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة، وهددت باستخدام الفيتو ضد قيام الدولة.

وكان قد قرر الكونغرس الأمريكي حجب 200 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، ان الرئيس الامريكي باراك أوباما تجنب الحديث مؤخرا عن معاقبة الفلسطينيين عبر استخدام المساعدات الأمريكية لكن اللوبي الصهويني أقدم على هذه الخطوة بالرغم من معارضة بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين تحسبا من ردات الفعل الفلسطينية.

وتنفق الولايات المتحدة قرابة 600 مليون دولار سنويا على الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية منها قرابة 50 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة.

ورات الصحيفة أن إجراء الكونجرس سيؤثر على الفلسطينيين والإسرائيليين ايضا، منتقدة قرار الكونغرس، وقالت: "كانت التهديدات الأمريكية ضد المسعى الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة أمر سئ فإن قرار الكونجرس أمر يدعو إلى الخجل".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون تحذيره من إقدام الكونغرس على مثل هذه الإجراءات لأن الكونجرس، وكما يعرف كل فرد، هو الجسم البرلماني الأكثر قربا إلى إسرائيل في العالم وليس عليه أن يبرهن على ذلك.