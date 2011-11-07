إصابة 8 أشخاص في حادث سير في قلقيلية

فلسطين اليوم-قلقيلية

أصيب اليوم 8 أشخاص اليوم الاثنين بحادث سير في بلدة عزبة جلعود قضاء قلقيلية .

وأوضح بيان أدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه" أن عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير في بلدة عزبة جلعود قضاء قلقيلية ومباشرة تحركت قوة من خبراء الحوادث للمكان وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم طفلتين وامرأتين نتيجة اصطدام مركبتين ألاولى من نوع سوبارو والثانية من نوع ميتسوبيشي وأضاف البيان انه تم نقل المصابين الى المشفى لتلقيهم العلاج وتراوحت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة .

وأضاف البيان أن خبراء السير في شرطة المرور قاموا بأخد كافة الإجراءات القانونية من رسم كروكي للحوادث وأخد أفادات الشهود كما سجل قسم الحوادث حادث سير نتج عنه 8 إصابات وجميعهم دخلوا المستشفيات لتلقيهم العلاج .

ودعت الشرطة كافة السائقين الى الالتزام بالقواعد المرورية لمن لها دور في الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين والسائقين