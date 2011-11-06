عضوة كنيست صهيونية تصف الزعبي و زحالقة بـ "طابور خامس" مكانهم برلمان حماس

ترجمة فلسطين اليوم

دعت عضوة الكنيست المتطرفة انستسيا ميخائبل من حزب اسرائيل بيتنا الذي يرأسه وزير الخارجية افيعدور ليبرمان إلي إقالة عضوا الكنيست العربيين حنين زعبي وجمال زحالقة وذلك لقيامهما بزيارة تركيا ولقاء وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو

وقالت المتطرفة ميخائيل ( ان مكان زعبي وزحالقة ليس في الكنيست الإسرائيلي بل في برلمان حماس في غزة ، واصفة إياهم بـ "طابور خامس")

وأضافت قائلة بان زحالقة ابلغ الأتراك بان يفرضوا عقوبات على اسرائيل، و هو غيره يعملون للقضاء على "اسرائيل"