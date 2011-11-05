فتح معبر رفح استثنائيا لإدخال مساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم _ غزة

فتحت السلطات المصرية، مساء اليوم السبت، معبر رفح البري استثنائيا لإدخال باقي مساعدات قافلة 'أميال من الابتسامات - 7' إلى قطاع غزة، بعد أن أغلق أمام حركة العبور من الجانبين اعتبارا من أمس ولمدة 6 أيام، لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن مسؤول مصري في المعبر أن المساعدات التي أدخلت اليوم إلى غزة من خلال مصر تضم 23 مركبة إسعاف وعربات لتنقل المعاقين.

وكان منظمو القافلة أعلنوا تعديل أسمها ليصبح 'عاشت مصر نبراس الحرية لأسرانا' بدلا من 'أميال من الابتسامات - 7'، عرفانا لدور مصر في إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلي من خلال صفقة التبادل الأخيرة التي تمت مرحلتها الأولى تحت رعاية مصر.

يذكر أنه سبق فتح معبر رفح البري الليلة الماضية استثنائيا لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين وتمكينهم من الانتقال جوا للديار الحجازية لأداء فريضة الحج بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين.