قيادي فتحاوي : اللقاء المرتقب بين مشعل وعباس لن يتطرق لاتفاق المصالحة

فلسطين اليوم _ رام الله

اتهمت حركة فتح اليوم السبت قيادات من حماس في غزة بتعطيل اتفاق المصالحة الفلسطينية عبر إطلاق تصريحات استفزازية تعرقل الاجتماعات والتطبيق الفعلي لها.

وأشار أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح - في تصريحات لراديو فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية - إلى أنه اتفق خلال شهر رمضان الماضي على أن يكون هناك اجتماع بين قيادات في فتح وحماس عقب عيد الفطر إلا أن طلب التأجيلات المتتالية من قيادات في حماس حالت دون عقد هذا الاجتماع.

وحول اللقاء المرتقب بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل رئيس السلطة محمود عباس "أبومازن" ، كشف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح عن أن هذا اللقاء لن يتطرق إلى اتفاق المصالحة لأنه من المفترض أن تنفيذها يقع على عاتقي حماس وفتح الآن.

وقال إن اللقاء بين مشعل وأبو مازن سيناقش وضع إستراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تتفق عليها كل الفصائل ، مشيرا إلى أن الوقت الراهن والتطورات الإسرائيلية الأخيرة سواء بالعدوان على غزة أو تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية تتطلب وحدة فلسطينية لمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي.