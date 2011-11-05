كشف بترولي ثمين لمصر في بسيناء

فلسطين اليوم _ القاهرة

أعلنت مصر اليوم السبت، أنها حققت كشفا بتروليا مهما في سيناء بمنطقة امتياز بلاعيم بمعدل إنتاج يصل إلى حوالي 2270 برميل زيت خام يوميا حيث تم وضع الكشف مباشرة على الإنتاج باستخدام تسهيلات الإنتاج المتاحة بالمنطقة.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس عبد الله غراب، من المهندس مدحت السيد رئيس شركة بترول بلاعيم التي قامت بالتنقيب في المنطقة أن الكشف الجديد تحقق علي بعد حوالي 40 كم جنوب مدينة أبور ديس بعد حفر البئر الاستكشافية شرق بلاعيم بري جنوب-1 علي عمق حوالي 3012 مترا باستخدام تكنولوجيا الحفر المائل الموجه من علي الشاطئ بسيناء للوصول إلي الهدف الواقع تحت مياه خليج السويس، وعلى مسافة تبعد حوالي 2734 كم من الشاطئ وهي تكنولوجيا اقتصادية ساهمت في خفض تكلفة البئر الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تقدير الاحتياطي المضاف من الكشف الجديد والذي بلغ حوالي 5.5 مليون برميل زيت خام، مشيرا إلي أن الكشف يأتي كثمرة نجاح لإستراتيجية قطاع البترول في تطبيق أحدث تكنولوجيات الحفر والاستكشاف بما يسهم في زيادة الإنتاج من الحقول القديمة التي تم اكتشافها منذ أكثر من 55 عاما.