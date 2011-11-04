يهودي متطرف يعتنق الاسلام

فلسطين اليوم - وكالات

يسكن اليوم محمد المهدي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالتحديد في ضاحية الشعابة بعدما عاش اعواما طويلة في مستوطنة كريات اربع عندما كان يهوديا اسمه ميخائيل شيرنوفسكي.

ولد محمد في باكو (اذربيجان) قبل 37 عاما وسط عائلة يهودية متطرفة.

وهاجر إلى اسرائيل في بداية التسعينات بعدما عمل مدربا رياضيا في الجيش الاحمر.

كان لمجزرة الخليل التي ارتكبها المتشدد اليهودي باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي والتي أعدم فيها 29 مسلما أثراً بالغاً في نفسه، فقرر ان ينتقل إلى مستوطنة كريات اربع حيث كان يعيش البطل في نظره آنذاك غولدشتاين وانضم الى المستوطنين المتطرفين.

ووفقا لموقع المسلم فإن مناقشات دينية وفلسفية تمت مع فلسطيني يملك كراجا لتصليح السيارات في الخليل جعلته يراجع حساباته تدريجا، فتحول الى الاسلام وعاد الى باكو ليتزوج مسلمة.

واكد انه تأثر كثيرا بالاستقبال الحار الذي لقيه من جيرانه الجدد في الخليل رغم جذوره اليهودية.

وقال لمراسل وكالة فرانس برس الذي زاره في منزله كنت مستوطنا متطرفا ومعاديا لهم، لكنهم عاملوني كأخ وقدموا لي المساعدة .

والواقع ان حياته في كريات اربع صارت شبه مستحيلة بعد اشهار اسلامه وزواجه من سابينا المسلمة التي له منها الآن اربعة اولاد.

وقال المستوطنون هاجموني مرات عدة ورشقوا منزلي بالحجارة وكتبوا شعارات علي جدرانه تدعوني الى الرحيل .

واضاف اينما كنا نتوجه كنا نتعرض لمضايقات لان زوجتي كانت ترتدي الحجاب، وتعرضت مرارا للاستجواب من قوات الامن، ولكن ما يهمني ان اولادي اليوم مسلمون ويتبعون الدين الذي اخترته .

ويقر بفضل صديقه وحيد زلوم صاحب الكاراج الذي جعله يهتدي الى الاسلام.

وقال زلوم عرفت منذ البداية ان هذا الرجل طيب في اعماقه بخلاف اي مستوطن يعيش في كريات اربع . وتابع تحديته في احد الايام وقلت له: اما اصير يهوديا علي يديك واما تصير مسلما علي يدي، وبعد ستة اشهر من المناقشات اهتدي الي الاسلام .

وفي هذا الاطار اوضح محمد المهدي ادركت ان الدين اليهودي فيه كثير من التناقضات وان الاسلام دين الحكمة والحقيقة، لقد اهتديت لأنني ابحث عن الحقيقة، ذلك هو السبب الوحيد .

صحيح ان ميخائيل صار محمد المهدي لكنه ليس قادرا علي التخلي عن كل ارثه اليهودي، فوشم نجمة داود على احدي يديه سيظل يذكره بانه كان يهوديا رغم انه يواظب اليوم علي اداء فريضة الصلاة في مواعيدها وتلاوة القرآن.

هل يطمح اليوم الى دولة فلسطينية مستقلة؟ يجيب محمد كلا بل الى دولة الخلافة الاسلامية علي ان تكون عاصمتها مدينة القدس المحررة .