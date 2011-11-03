الدراجات النارية تسببت بوفاة 30 مواطنا خلال 2011

فلسطين اليوم _ غزة

كشف الرائد فهد حرب مدير قسم الحوادث في الإدارة العامة لشرطة المرور أن 30 حالة لقيت مصرعها منذ بدء عام 2011 نتيجة حوادث الدراجات النارية في مختلف محافظات قطاع غزة.

وحذر حرب من الزيادة الملحوظة لحوادث السير في قطاع غزة، مشيراً إلى عدم وضع حلول جذرية أو ملموسة للحد من حوادث الطرق.

وأكد أن الأصل من الجهات المختصة القيام بإجراءات ملموسة للحد من الحوادث قبل وقوعها، داعياً المعنيين في وزارة النقل والمواصلات إلى إعدام المركبات غير المرخصة وفق القانون.

وطالب الرائد حرب السائقين بأن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي من خطر المركبات أثناء سيرهم على الطريق.

وأضاف :"على المواطنين والسائقين حمل رخصة القيادة والتأكد من تهيئة الشوارع للسير وارتداء الملابس الواقية للحماية من حوادث الطرق المتكررة".

وفي سياق متصل، كشف الرائد حرب عن وقوع حادث سير مروع في مدينة غزة ظهر أمس الأربعاء تسبب في إدخال ثلاث أطفال لقسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء نتيجة تعرضهم لإصابات بين متوسطة وخطيرة.

وأفاد حرب أن سيارة من نوع مرسيدس كانت متجهة من الشمال للجنوب في شارع الصناعة جنوب غزة اصطدمت ظهيرة أمس مع دراجة نارية كانت تسير مسرعة في منطقة الأبراج من الناحية الغربية إلى الشرقية.

ولفت مدير قسم الحوادث في الإدارة العامة لشرطة المرور إلى أن الدراجة النارية كانت تقل على متنها 3 أطفال إضافة لسائقها والد الأطفال الثلاثة.

وأضاف :"كان المواطن إبراهيم العرايشي 37 عاماً يقود دراجته النارية ويكرب خلفه كل من ابنته نورهان 5 أعوام وابنه أيوب 3 أعوام وابنه الصغير محمد عامين عندما اصطدم بالمركبة من نوع مرسيدس لعدم توقفه على إشارة الكف (قف) المثبتة أمام خط المشاة مما أدى لاصطدامه مع السيارة المذكورة الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات في صفوف سائق الدراجة وأبنائه الثلاثة".