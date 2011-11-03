في أول يوم لهطول المطر .. وفاة مواطنة بحريق ناتج عن شمعة في جنين

فلسطين اليوم _ جنين

لقيت المواطنة رسمية أحمد قاسم عوض (65 عاما) من قرية الجديدة جنوب جنين، مصرعها، وأصيب زوجها وابنتها بحروق، مساء اليوم الخميس، نتيجة اندلاع النيران في منزل العائلة.

وقال مدير عام الدفاع المدني في محافظتي جنين وطوباس المقدم سامي حمدان إن النيران اندلعت في المنزل نتيجة لجوء العائلة إلى إضاءة الشموع بعد انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأمطار، مضيفا أن الحريق أدى إلى مصرع المواطنة عوض وإصابة زوجها وابنتها بحروق بين طفيفة ومتوسطة.

وأشار المقدم حمدان إلى أن طواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق.